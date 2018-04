Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ).

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ), citata de agentia de presa EFE.Potrivit…

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ), citata de agentia de presa EFE. …

- Casa Alba a anunțat sfarșitul misiunii antijihadiste din Siria, insa nu s-a vorbit nimic despre retragerea armatei americane din Siria, așa cum anunțase anterior Donald Trump, scrie AFP. ”Misiunea miltara vizand eradicarea gruparii Statul Islamic (SI) ajunge la sfarsit”, a anuntat miercuri Casa Alba.…

- Statele Unite au anuntat inceputul sfarsitului misiunii lor antijihadiste in Siria, insa pretedintele american Donald Trump pare sa fi cedat pentru moment presiunilor consilierilor si aliatilor sai, renuntand la o retragere a trupelor americane, relateaza AFP. ”Misiunea miltara vizand sa eradice” gruparea…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP. Reuniunea acestei coalitii conduse de catre Statele Unite coincide…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza…