Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va reveni la respectarea deplina a tratatului Noul START privind masurile pentru reducerea si limitarea in continuare a armelor strategice ofensive (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) daca Washingtonul va renunta la ”pozitia sa ostila” fata…

- Continua reacțiile din partea Rusiei dupa atacul cu drone la Moscova! Acuza SUA. Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a acuzat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina…

- Washingtonul incurajeaza Kievul prin ignorarea atacului cu drone care a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, informeaza miercuri Reuters. Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene de marți, insa Kievul a negat ca a stat…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters. CITESTE SI Primele…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca a avut o convorbire telefonica, luni, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in care liderul reales al Turciei a repetat dorinta Ankarei de a cumpara avioane de lupta F-16 de la Statele Unite, in timp ce Washingtonul i-a transmis ca vrea ca Ankara sa…

- Rusia a acuzat joi, 4 mai, Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce ea sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe Vladimir Putin, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie intr-un briefing de presa, spunand…

- Rusia a acuzat, joi, Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie intr-un briefing de presa, spunand…