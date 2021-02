Statele Unite validează, la rândul lor, extinderea tratatului de dezarmare New Start cu Rusia Acordul a fost gasit, in extremis, la sfârșitul lunii ianuarie. Dupa Rusia, pe 29 ianuarie, si Statele Unite au validat, la rândul lor, prelungirea de cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare New Start, a anunțat miercuri (3 februarie) secretarul de stat american Antony Blinken. Semnat în 2010, acordul, care limiteaza arsenalele din Rusia și Statele Unite, urma sa expire pe 5 februarie, scrie Le Monde, citat de Rador.

Putin a semnat prelungirea tratatului ruso-american de dezarmare nucleara New Start

