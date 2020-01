Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis Londrei joi - in ajunul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) - ”enorme beneficii” ale unei apropieri dupa Brexit si a relativizat divergentele actuale intre cei doi aliati istorici, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vrem sa punem…

- Au mai ramas cateva zile pana cand Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana. Evenimentul va fi marcat oficial pe 31 ianuarie, la ora 23.00, ora Londrei. Se incheie un mariaj de 47 de ani și incepe o noua etapa pentru Regat, dar și pentru cetațenii Uniunii Europene.

- Camera Lorzilor i-a adus premierului britanic Boris Johnson doua înfrângeri, marți, în procesul adoptarii acordului sau Brexit, privind reunificarea familiei a copiilor refugiați și consultarea Scoției și a Țarii Galilor. În total, șeful guvernului conservator a suferit cinci…

- Premierul britanic Boris Johnson ar putea iniția primele discuții pe tema unui acord comercial cu SUA inca din luna februarie, inainte de debutul negocierilor cu Uniunea Europeana pentru un acord comercial post-Brexit, informeaza cotidianul The Telegraph, citat de site-ul agenției Reuters.Johnson…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ieri, potrivit Agerpres, ca acorda foarte multa atentie situatiei din Irak si ca se afla in contact permanent cu ministrul roman de Externe si cu cel al Apararii pe acest subiect. Aflat la Munchen, Iohannis a opinat ca solutia pentru criza din zona este o abordare…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…

- Noul președinte al Consiliului European, fostul prim-ministru belgian Charles Michel, va reprezenta interesele britanice la summitul de joi și vineri, a anunțat un purtator de cuvânt britanic la Bruxelles, potrivit Le Vif, citat de Rador.Summitul va începe în ziua scrutinului din…

- Negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie asupra unui eventual acord comercial nu vor putea fi definitivate pâna la sfârsitul anului 2021, asa cum sustine premierul britanic în functie, Boris Johnson, a declarat Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, conform Mediafax care citeaza…