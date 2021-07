Administrația Biden va anunța vineri noi sancțiuni impotriva Chinei pentru incalcarile drepturilor omului și supravegherea in masa a minoritații uigure din provincia Xianjing. Potrivit a doua surse citate de Reuters , zece companii chineze vor fi adaugate pe lista de sancțiuni economice. Luna trecuta, Departamentul Comerțului a adaugat cinci companii și alte entitați din China pe lista de sancțiuni sub acuzații ca au profitat de munca forțata a minoritații uigure. China a respins acuzațiile de genocid și de munca forțata in Xianjing, insistand ca politicile sale vizeaza de a stopa forțele separatiste…