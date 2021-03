Stiri pe aceeasi tema

- Pentru patru milioane de americani, luna mai a acestui an va fi una foarte zgomotoasa. Dupa 17 ani petrecuti in subteran, roiurile de cicade periodice vor iesi la suprafata in regiuni din estul Statelor Unite, un fenomen pe care specialistii il estimeaza ca fiind de amploare,

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al Statelor Unite a anuntat joi prelungirea cel putin pana la 21 aprilie a restrictiilor privind trecerea frontierei cu Mexicul, informeaza dpa. In aceeasi zi, o oficialitate de la Casa Alba, citata de Reuters, a declarat ca SUA vor transmite migrantilor…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Teheran a declarat luni ca Statele Unite ar trebui sa ridice sanctiunile impotriva Iranului si sa garanteze ca nu se vor repeta greselile guvernului condus de fostul presedinte american Donald Trump, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Interesele comune ale Turciei si Statelor Unite sunt mai mari decat diferentele de opinie, iar Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul, a declarat sambata presedintele turc Tayyip Erdogan, transmite Reuters.

- Tratarea Chinei ca pe un "rival strategic" al Statelor Unite este eroare ce ar putea duce la "greseli grave", a avertizat ambasadorul chinez in Statele Unite intr-un discurs catre un forum online, transmite joi Reuters. De cand administratia presedintelui Donald Trump a definit China ca pe un rival…

- Restrictiile impuse de Statele Unite investitiilor americanilor in actiuni ale unor companii din China ar putea afecta obligatiuni in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari si ar putea provoca iesiri masive de fonduri din cauza vanzarilor fortate, potrivit unei note a JPMorgan adresata clientilor,…

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- China și-a exprimat mânia dupa ce Donald Trump a promulgat luni masurile ce maresc sprijinul Statelor Unite pentru Taiwan și Tibet, masuri incluse în pachetul de 2.300 de miliarde de dolari de sprijinire a economiei și populației din SUA, transmite Reuters. China a vazut, alarmata,…