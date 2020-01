Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de cadeti sauditi care se pregateau in Statele Unite vor fi expulzati in urma unei investigatii referitoare la un atac armat efectuat de un ofiter saudit, in care trei americani au fost ucisi la o baza navala din Florida despre care procurorul general al Statelor Unite, William Barr,…

- O femeie a fost arestata pentru neglijența, dupa ce copilul ei de 5 ani a fost gasit într-o mașina de spalat pornita, relateaza The Independent. Poliția a fost chemata dupa ce copilul a ajuns la un spital din Elwood, statul american Indiana, cu vânatai și zgârieturi,…

- Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii…

- Sauditul care a ucis vineri trei persoane la baza aeronavala Pensacola din Florida a publicat inaintea atacului sau mesaje ostile fata de Statele Unite, a afirmat grupul de supraveghere online a miscarilor jihadiste SITE, noteaza AFP, citat de agerpres.ro.

- O femeie care s-a prefacut ca are probleme de sanatate în timpul unui zbor pentru a obține un loc mai bun a determinat piloții sa întoarca avionul și sa aterizeze de urgența. Pasagera, al carei nume nu a fost dat publicitații, zbura din Florida la Miami când s-a vaitat ca are problemele…

- Un barbat de 65 de ani din statul american Maine a murit împușcat de Ziua Recunoștinței, din cauza propriei capcane. Ronald Cyr montase un dispozitiv pentru a-și proteja locuința de intruși, potrivit The Independent.Barbatul a reușit sa formeze numarul de urgența 911 și le-a spus operatorilor…

- Piesele lui Irving Burgie au fost vandute in peste 100 de milioane de exemplare la nivel global. Multe au fost inregistrate de Harry Belafonte, inclusiv 8 dintre cele 11 cuprinse pe albumul „Calypso” (1956), primul vandut in mai mult de 1 milion de copii in Statele Unite.

- Pe 11.11.1918, la ora 11, puterile Antantei și Imperiul German semneaza Tratatul de Armistițiu de la Compiegne, punand capat Primului Razboi Mondial. Cu 15 minute inainte, francezul Augustin Trebuchon, bucatar, a fost ultimul soldat ucis. L-au gasit cu un bilet: ”Apel pentru 11.30, la masa!”