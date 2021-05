Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au condamnat luni ''cat mai ferm posibil tirurile cu rachete ale Hamas'' impotriva Israelului, denuntand o ''escaladare inacceptabila'' si lansand tuturor partilor un apel la ''calm'' si la ''dezescaladarea tensiunilor'',…

- Seful de cabinet al Casei Albe, Ron Klain, a declarat, duminica, ca administratia Biden vrea sa distribuie pe scara larga, cu licenta, vaccinuri pentru COVID-19 Indiei si altor tari, in conditiile in care milioane de americani si-au primit dozele, transmite CNBC.

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat duminica, ca Rusia si China impiedica reactia internationala la puciul militar din Myanmar si ca UE ar putea oferi mai multe stimulente economie daca democratia va reveni in tara, transmite Reuters. ”Nu este o surpriza faptul…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat ca Rusia si China împiedica reactia internationala la puciul militar din Myanmar si ca UE ar putea oferi mai multe stimulente economie daca democratia va reveni în tara, transmit Reuters și News.ro.”Nu este o…

- Autoritataile iraniene au arestat un ”spion israelian”, dezvaluie site-ul Clubul Tinerilor Jurnalisti, care citeaza un oficial de Ministerul iranian al Informatiilor, relateaza Reuters, potrivit News.ro.”Un spion israelian a fost arestat în provincia iraniana Azerbaidjanul…

- Israelul organizeaza marti alegeri generale pentru a patra oara în doi ani, premierul Benjamin Netanyahu sperând ca datorita succesului campaniei de vaccinare împotriva Covid-19 va reusi sa scoata tara din blocajul politic fara precedent si sa formeze o majoritate stabila, în…

- ​Premierul italian Mario Draghi a pus combaterea schimbarilor climatice în centrul planurilor sale de guvernare a Italiei prin crearea unui super-minister ecologist, care are rolul sa se asigure ca tranzitia catre energia verde va avea forta sa conduca redresarea economica si folosirea integrala…