- Administratia Chinei a indemnat, luni, Statele Unite sa renunte la planul privind reluarea testelor atomice, in contextul in care Washingtonul a evocat aceasta posibilitate pentru a exercita presiuni asupra Beijingului si Moscovei in negocierile privind controlul armamentului, potrivit Mediafax."Insistam…

- Statele Unite recunosc "competitia strategica" in relatia cu Administratia Chinei si vor continua "sa apere interesele americane" si sa isi extinda "influenta", mentinand cooperarea "constructiva"...

- Petrolul a scazut vineri cu 5%, pana la 34 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor in creștere dintre Statele Unite și China, dar și in urma temerilor legate de ritmul de recuperare a cererii in urma crizei co...

- Arabia Saudita cumpara acțiuni la giganți americani ca Boeing, Facebook si Citigroup, profitand de preturile scazute de pandemie Fondul suveran al Arabiei Saudite a cumparat participatii minoritare la companii americane mari, intre care se afla Boeing Facebook si Citigroup, potrivit declaratiilor depuse…

- FBI si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii publice vizand vaccinuri, tratamnete…

- Statele Unite si China s-ar putea indrepta spre un nou Razboi Rece, in contextul scaderii increderii reciproce din cauza unei serii de dispute pe teme politice, comerciale si, mai nou, pe fondul acuzatiilor...

- Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a anuntat duminica inchiderea frontierelor pentru toti cetatenii din tarile cele mai afectate de pandemia coronavirusului, in timp ce numarul cazurilor din Africa de Sud s-a dublat de vineri, transmite AFP preluat de agerpres. "Interzicem calatoriile cetatenilor…