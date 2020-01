Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "sunt pregatite sa ia toate masurile necesare", daca Iranul pune in pericol vietile americanilor, a spus presedintele Donald Trump. "Am actionat noaptea trecuta pentru a opri un razboi. Nu am actionat pentru a incepe un razboi", a afirmat Trump in prima sa declaratia la televiziune…

- Casa Alba trimite efective masive in Orientul Mijlociu, dupa uciderea generalui iranian. Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani,…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Tensionarea conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea provoca Iranul sa recurga la perturbarea sau chiar blocarea transporturilor internaționale de petrol prin Stramtoarea Ormuz, un punct strategic pentru tranzitul petrolului din regiunea Peninsulei Arabe, arata CNN intr-o analiza,…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Mii de iranieni au iesit pe strazile din Teheran si ale altor orase din tara dupa uciderea celui mai titrat comandant militar iranian intr-un raid american la Bagdad. In plus, Iranul a desfasurat avioane de vanatoare F-14 la granitele tarii.

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…