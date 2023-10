Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a denuntat miercuri furnizarea de munitie cu uraniu saracit promisa de Washington pentru Kiev, calificand acest viitor ajutor "un semn clar de lipsa de umanitate", relateaza AFP, citat de Agerpres."Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit…

- Administrația Biden va trimite pentru prima data in Ucraina muniții perforante controversate care conțin uraniu saracit, potrivit unui document consultat de Reuters și confirmat separat de doi oficiali americani, informeaza Reuters.Munițiile, care ar putea ajuta la distrugerea tancurilor rusești,…

- Cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari a declarat ca va produce noul model al marcii care isi are radacinile in 1951, precum si o varianta mai mica, recent lansata, la doua fabrici din Japonia si le va expedia peste ocean de acolo. Noul model va fi vandut ca hibrid in America de Nord, a…

- Australia a declarat luni ca va cheltui 9,8 miliarde de dolari australieni (6,6 miliarde USD) pentru a achizitiona 20 de avioane noi de transport militar Super Hercules, anunt ce survine inaintea vizitei pe care o vor efectua in aceasta saptamana seful Departamentului de Stat al SUA, Antony Blinken,…

- Statele Unite trimit in Golful Persic un distrugator si avioane de vanatoare F-16 si F-35 pentru a descuraja Iranul de la arestarea unor nave comerciale, a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Pentagonului, citata de Reuters si AFP.