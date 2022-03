Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite trimit inca 500 de soldati pentru a-si intari prezenta in Europa, informeaza Agerpres.Un inalt oficial din Departamentul Apararii a afirmat luni intr-un briefing de presa telefonic ca soldatii vor fi trimisi in Germania, Grecia, Polonia si Romania.Intre altele, misiunea lor va fi de a…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice severe fara precedent. „Pot afirma cu certitudine absoluta ca, daca Rusia…

- Rusia îsi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor încheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP."Pentru cei care urmaresc acest lucru îndeaproape, nimeni nu…

- Rusia a reacționat, miercuri, la anunțul Statelor Unite ca vor trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est, in contextul tensiunilor tot mai intense intre Moscova și țarile Occidentale in criza din Ucraina. Moscova a calificat drept „nejustificata” și „distructiva” aceasta decizie a administrației…

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului a anunțat ca Statele Unite ale Americii vor disloca din Germania 1.000 de militari și-i va trimite in Romania. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a anunțat miercuri, oficial, decizia Statelor Unite de a trimite trupe suplimentare in Europa. Este vorba…

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor pleca spre Romania in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, transmite agentia dpa, preluata de Agerpres.

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…