Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, se indrepta marți spre Taipei, pe fondul intensificarii avertismentelor din partea Chinei, patru nave de razboi americane, inclusiv un portavion, au fost poziționate in apele de la est de

- Casa Alba a lansat un avertisment potrivit caruia Beijingul ar putea realiza o demonstratie de forta, daca presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA viziteaza Taiwanul, relateaza BBC. Nancy Pelosi a inceput, luni, turneul asiatic la Singapore, care include opriri in Malaezia, Coreea de Sud si Japonia,…

- In timp ce președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, s-ar indrepta marți spre Taiwan, pe fondul intensificarii avertismentelor din partea Chinei, patru nave de razboi americane, inclusiv un portavion, au fost poziționate in apele din estul insulei in cadrul unor misiuni „de rutina”. Portavionul…

- Patru nave de razboi americane, printre care un portavion, au fost pozitionate la est de Taiwan in cadrul unor desfasurari de „rutina”, inaintea apropiatei vizite la Taipei a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in pofida avertismentelor transmise de China, informeaza Reuters…

- Un portavion american și grupul sau de atac s-au intors in Marea Chinei de Sud dupa o escala in Singapore, desfașurandu-se in regiunea disputata in timp ce tensiunile SUA cu China cresc din cauza unei posibile vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din Congres, Nancy Pelosi. Oficiali…

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com.

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul chinez de Externe a declarat marți ca o vizita a in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar submina serios suveranitatea și integritatea teritoriala a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.