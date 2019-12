SUA efectueaza un test de racheta balistica interzisa de Tratatul INF, Rusia, ”ingrijorata”



Washingtonul s-a retras in august din Tratatul INF, semnat in 1987 cu Rusia, dupa ce au acuzat Moscova de incalcarea acestuia, ceea ce Kremlinul dezminte, potrivit Reuters.



”Ne alarmeaza. Bineinteles ca vom tine cont de acest lucru”, a declarat Vladimir Ermakov, directorul Departamentului controlului armamentului si neproliferarii din cadrul Ministerului rus de Externe.



Este vorba despre cel de-al doilea test care ar fi fost interzis de Tratatul INF, in contextul in care New…