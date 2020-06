Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a emis o ordonanta prin care suspenda cursele aeriene de pasageri ale companiilor cu sedii in China, ca reactie la refuzul Beijingului de reprimire pe piata a unor companii americane, un caz care amplifica tensiunile bilaterale, relateaza agentia Bloomberg.Citește…

- Administratia Donald Trump a emis o ordonanta prin care suspenda cursele aeriene de pasageri ale companiilor cu sedii în China, ca reactie la refuzul Beijingului de reprimire pe piata a unor companii americane, un caz care amplifica tensiunile bilaterale, relateaza agentia Bloomberg. Ordonanta…

- Administratia Donald Trump va interzice temporar zborurile companiilor aeriene chineze dinspre si catre Statele Unite, deoarece Beijingul nu a autorizat inca transportatorii americani sa-si reia activitatea in China, in pofida relaxarii masurilor de izolare, relateaza AFP.Aceasta interdictie…

- Statele Unite au inclus pe o lista neagra 33 de companii si institutii chineze, pentru ca ajuta Beijingul sa spioneze populatia minoritara uigur sau din cauza legaturilor cu activitati legate de arme de distrugere in masa si cu armata Chinei, relateaza CNBC.

- Cetațenii straini care vor ajunge in Marea Britanie vor intra in carantina pentru 14 zile, de la sfarșitul lunii mai, noteaza BBC. Companiilor aeriene britanice spun ca li s-a transmis ca guvernul va introduce o carantina de 14 zile pentru toate persoanele care vin in Marea Britanie din orice țara,…

- Criza fara precedent pentru giganții aerieni. IATA: Zborurile comerciale vor scadea cu 48%, in 2020, iar veniturile companiilor aeriene se vor diminua cu 55% Cererea pe segmentul de zboruri comerciale va scadea in acest an cu 48%, comparativ cu datele din 2019, iar veniturile companiilor aeriene rezultate…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat, astazi, noi decizii pentru limitarea raspandirii coronavirusului. A fost adoptata ordonanța militara 7, care este necesara din cauza ”comportamentului unora dintre cetațeni care nu ințeleg cat de grav este ce fac pentru ei și pentru ceilalți”, se prevede intrarea…

- Wizz Air anunța ca iși suspenda toate zborurile spre și dinspre Polonia din cauza restricțiilor de calatorie impuse pe toate zborurile externe, comunicate de primul ministru Mateusz Morawiecki. Wizz Air...