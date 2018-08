Stiri pe aceeasi tema

- Administrația din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achiziționa un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters.„In mod evident, suntem…

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini…

- Statele Unite pun presiune pe aliații sai europeni sa consolideze mai multe batalioane ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a ajuta la imbunatațirea strategiei de descurajare a unor potențiale atacuri conduse de Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.Secretarul american al Justiției, Jim…

- Statele Unite vor instala un sistem antiracheta in Germania, scrie Reuters. Administrația liderului de la Casa Alba a inceput deja negocierile preliminare pentru suplimentarea capacitații defensive in Europa.

