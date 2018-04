Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt pregatite sa declanseze noi lovituri in cazul unui alt atac chimic in Siria, a avertizat ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliul de Securitate, transmit Reuters si AFP, conform agerpres.ro. 'Suntem increzatori ca am afectat serios…

- Proiectul de rezolutie stipula condamnarea de catre Consiliul de Securitate a "agresiunii SUA si aliatilor sai impotriva Republicii Arabe Siriene" si cerea "incetarea imediata si fara intarziere a agresiunii impotriva" regimului de la Damasc. Statele Unite sunt pregatite sa atace din nou daca…

- Statele Unite sunt pregatite sa declanseze noi lovituri in cazul unui alt atac chimic in Siria, a avertizat ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliul de Securitate, transmit Reuters si AFP. 'Suntem increzatori ca am afectat serios programul…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Rusia discuta cu sefii Statului Major General al Armatei SUA si NATO in legatura cu situația din Siria, a declarat Vladimir Samanov, seful Comisiei de Aparare din Duma de Stat, potrivit site-ulul agentiei Tass. Vladimir Șamanov a spus, intr-un interviu pentru televiziunea Rossiya 1, ca exista un dialog…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie Reuters. Alianta a transmis intr-un comunicat ca acuzatiile Israelului conform carora o…