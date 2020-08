Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Polonia au semnat sambata la Varsovia un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa dupa retragerea a circa 12.000 de militari din Germania, in timp ce guvernul polonez…

- Statele Unite vor avea oficial prezența militara permanenta pe teritoriul Poloniei. Dupa mai mulți ani in care autoritațile de la Varșovia au pledat la Washington pentru necesitatea consolidarii apararii in fața Rusiei, azi cele doua țari au semnat acordul care consfințește aceasta colaborare.

- Statele Unite urmeaza sa semneze un acord sambata cu Polonia pentru a intari prezenta militara americana pe teritoriul acestui membru estic al UE cu alti 1.000 de soldati si sa instaleze acolo cartierul general al Corpului V al armatei SUA, relateaza dpa potrivit Agerpres. Acordul, numit Acord de…

- Statele Unite ale Americii iși vor spori prezența militara in Romania, confirma ambasadorul american la București, la numai cateva zile dupa ce Pentagonul a decis sa faca din zona Marii Negre noua prioritate a strategiei de aparare in Europa.

- Romania va gazdui un numar substanțial de trupe americane suplimentare, a declarat ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, facand aluzie la recenta decizie a Casei Albe de a retrage trupe din Germania, urmand ca o parte a efectivelor armate sa fie relocate in alte state europene membre NATO.…

- Polonia si Slovacia au semnat miercuri, la Varsovia, un acord privind cooperarea intre fortele lor aeriene, informeaza thenews.pl. Documentul a fost semnat de catre ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, si omologul sau slovac, Jaroslav Nad.Acordul include desfasurarea de pregatire…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sint "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in Germania,…

