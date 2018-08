Stiri pe aceeasi tema

- Agentia americana de combatere a traficului de droguri, Drug Enforcement Administration (DEA), si guvernul mexican vor infiinta o echipa comuna la Chicago care va viza cartelurile de droguri mexicane si pe liderii acestora si finantele lor, in tentativa de a limita fluxul de droguri care a dus la o…

- Unsprezece persoane au fost ucise vineri in orașul Ciudad Juarez, aflat la granița Mexicului cu Statele Unite, cu cateva zile inainte de vizita programata a președintelui Andres Manuel Lopez Obrador, cu scopul de a reduce violențele de pe teritoriul țarii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Opt…

- Camera americana a Comertului, cel mai mare grup de lobby in domeniul afacerilor din SUA si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat o campanie impotriva taxelor vamale aplicate de presedintele Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.Campania de lobby va analiza impactul…

- Autoritatile turce au dispus arestarea a 132 de persoane in cadrul anchetei nationale indreptate impotriva sustinatorilor lui Fethullah Gulen, care traieste in SUA, considerat a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza marti Reuters, informeaza Agerpres.Marti…

- Un adolescent care a fost deportat in Mexic de autoritațile americane inainte sa termine liceul, a fost omorat trei saptamani mai tarziu. Manuel Antonio Cano-Pacheco, in varsta de 19 ani, a fost deportat de Forțele de Imigrații ale SUA in Mexic, țara sa natala. El a fost adus in SUA de catre parinții…

- Administratia din Mexic a dispus introducerea de taxe vamale suplimentare pentru produse din Statele Unite, ca reactie la masuri similare adoptate de presedintele american, Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.