- Coreea de Nord a anuntat ca incercarea sa de a plasa pe orbita primul satelit de spionaj al tarii a esuat, ceea ce poate fi considerat un moment jenant pentru Kim Jong Un cu privire la eforturile sale de a-si spori capacitatea militara in contextul tensiunilor de securitate prelungite cu Statele Unite…

- Coreea de Nord a lansat miercuri o racheta pe care a prezentat-o drept „vehicul de lansare in spatiu", ceea ce a declanșat alerte la Seul si in arhipelagul japonez Okinawa. SUA și Japonia au acuzat ca Phenianul a lansat, de fapt, o racheta balistica, relateaza AFP, citata de Agerpres.Potrivit armatei…

- Statele Unite "condamna cu fermitate" lansarea unei rachete prezentate drept satelit militar de catre Coreea de Nord, care "creste tensiunile", potrivit unui comunicat al Casei Albe, informeaza miercuri AFP, citat de Agerpres.Aceasta "risca sa destabilizeze situatia de securitate din regiune si nu…

- Seful BPS, Margo Yuwono, a declarat ca 2,24 milioane de turisti straini au vizitat in primul trimestru, ceea ce a reprezentat deja 41,08% din totalul vizitelor turistilor straini in 2022, scrie The Jakarta Post. Cu toate acestea, el a remarcat ca cifra este inca departe de a atinge nivelurile pre-pandemie.…

- Coreea de Sud, SUA și Japonia organizeaza exerciții militare, in timp ce Coreea de Nord denunța „șantajul nuclear" al americanilor. Cele trei națiuni au convenit vineri, in cadrul discuțiilor de la Washington, sa organizeze exerciții regulate de aparare antiracheta și antisubmarin, conform Mediafax.Coreea…

- Tesla a redus, vineri, preturile vehiculelor sale electrice in Europa, Israel si Singapore. Astfel, Tesla a extins o reducere globala pe care a inceput-o in China in ianuarie, provocand ingrijorari cu privire la marja sa de profit, cea mai mare din industria auto, transmite Reuters, citata de News.ro.…

- Spațiul aerian la nord de Taiwan va fi inchis intre 16 și 18 aprilie, ceea ce ar perturba zborurile din intreaga regiune, au afirmat patru surse informate despre problema pentru Reuters, noteaza Agerpres.Agentia nu a reusit sa obtina comentarii din partea ministerelor de externe de la Beijing si Taipei.Reuters…

- China si Rusia au respins, luni, din nou la ONU o rezolutie de condamnare a testelor repetate cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, acuzand Statele Unite pentru situatia tensionata din regiune.