- Grecia, susținuta de SUA, cere Iranului sa elibereze doua petroliere grecești reținute de aceasta țara. Statele Unite condamna acțiunea nejustificata a Iranului și o considera o „amenintare la adresa securitatii maritime”, potrivit Departamentului de Stat. Șefii diplomațiilor grec și american cer ca…

- Președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația omologului sau indonezian Joko Widodo de a participa la summitul G20 din noiembrie 2022, conform Bloomberg. Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat acolo. Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a refuzat…

- Iranul si Statele Unite s-au angajat in discutii indirecte la Viena, in ultimul an, pentru a relua acordul nuclear din 2015 dintre Teheran si puterile mondiale, intre care se aflau atunci si Statele Unite. Presedintele Donald Trump a retras SUA din acord in 2018, iar Iranul a incalcat ulterior prevederile…

- Negociatorii au ajuns la etapele finale ale discutiilor pentru a restabili asa-numitul acord JCPOA, care a eliminat sanctiunile impotriva Iranului in schimbul limitarii programului sau nuclear, pe care Occidentul il considera o acoperire pentru dezvoltarea bombelor atomice. Cu toate acestea, sambata…

- "Avioanele nu sunt ceea ce au nevoie in principal partenerii nostri ucraineni in acest moment", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price."Cand analizam distrugerea semanata de Kremlin asupra regiunilor Ucrainei, aceasta este cauzata in principal de rachete", "proiectile",…