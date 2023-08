Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana aplica noi sanctiuni cu scopul de a destabiliza alianța Rusia-BelarusUniunea Europeana a decis sa-l pedepseasca pe principalul aliat al Mosvovei in razboi si a interzis exportul de arme de foc și muniție in Belarus, precum și de produse și tehnologii care contribuie la perfectionarea…

- Statele Unite au anuntat marti noi sanctiuni impotriva activitatilor grupului de mercenari rusi Wagner in Africa, in special in Republica Centrafricana, la cateva zile dupa revolta initiata de liderul sau, Evgheni Prigojin, transmite AFP.

- Statele Unite au anuntat marti noi sanctiuni impotriva activitatilor grupului de mercenari rusi Wagner in Africa, in special in Republica Centrafricana, la cateva zile dupa revolta initiata de liderul sau, Evgheni Prigojin, transmite AFP, citat de Agerpres.Statele Unite urmau sa anunte aceste masuri…

- Svetlana Boyko, Vasily Gromovikov, Gleb Khloponin, Alexei Losev, Yuri Makolov, Konstantin Sapozhnikov și Anna Travnikova, precum și atelierul de ceramica Perko Julleuchter din Kaluga, au cazut sub restricție.

- Autoritațile canadiene au decis sa adauge șapte cetațeni moldoveni și Partidul Politic "ȘOR" pe listele de sancțiuni. Despre acest lucru s-a menționeaza intr-un mesaj postat joi pe site-ul Ministerului de Externe al Canadei. Pe liste se regasește, in special, liderul partidului Șor, Ilan Șor, oligarhul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Romania propune intocmirea unei liste de persoane care incearca destabilizarea Republicii Moldova, urmand ca aceste persoane sa fie supuse unor sancțiuni internaționale. Ministrul Bogdan Aurescu a abordat chestiunea amenințarilor impotriva Republicii…

- Crearea unui inalt tribunal, cu o prezenta internationala solida, pentru infractiunile de agresiune este una dintre solutiile ce ar putea fi solide din punct de vedere juridic, a declarat luni ministrul de Externe roman Bogdan Aurescu, inaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe

- Statele Unite au anuntat vineri noi sanctiuni impotriva "masinii de razboi rusesti", a declarat un inalt oficial de la Casa Alba, ca parte a unui efort concertat al tarilor G7, transmite AFP.