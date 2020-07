Statele Unite si Australia si-au afisat marti, la Washington, "alianta indestructibila" si s-au angajat sa isi intareasca cooperarea militara pentru a forma un front comun impotriva Chinei, informeaza AFP. In cadrul discutiilor bilaterale anuale, incepute luni, ministrii de externe si ai apararii din cele doua tari au abordat pe larg "activitatile daunatoare ale Partidului Comunist Chinez in regiunea indo-pacifica", potrivit sefului diplomatiei americane Mike Pompeo. "Statele Unite sunt constiente de amenintarea cu care va confruntati, la fel ca restul lumii libere, si va suntem alaturi in alianta…