- Fiica presedintelui american Donald Trump, Ivanka Trump, si secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au dezvelit luni sigla oficiala a noii ambasade a Statelor Unite la Ierusalim in cadrul ceremoniei la care presedintele Trump a promis, intr-un mesaj video, ca SUA raman angajate in procesul…

- Marea Britanie nu are niciun plan de a isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite in acest sens, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters."Premierul a declarat in luna…

- Ambasada SUA va fi deschisa in Ierusalim, iar delegatia va fi condusa de fiica lui Donald Trump, Ivanka. Reprezentantii Casei Albe urmeaza sa participe la o ceremonia speciala care marcheaza deschiderea controversata a ambasadei americane la Ierusalim.

- Donald Trump a anunțat, la Washington, ca ar putea merge, la mijlocul acestei luni, la Ierusalim, unde Statele Unite ale Americi iși vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim este programata pe data de 14 mai 2018 intr-o locație provizorie, in timp…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…