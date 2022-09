Stiri pe aceeasi tema

- Navele de razboi chineze și taiwaneze s-au jucat duminica pe mare „de-a șoarecele și pisica”, cu cateva ore inainte de sfarșitul programat al celor patru zile de exerciții militare chineze fara precedent, lansate ca reacție la o vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA. Vizita…

- China a anuntat vineri ca pune capat cooperarii cu SUA in mai multe domenii, dupa vizita efectuata saptamana aceasta in Taiwan de presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, in timp ce ambasadorul chinez in SUA a fost convocat la Casa Alba pentru a i se transmite un protest in legatura…

- China a anunțat vineri ca nu va mai colabora cu SUA in mai multe domenii cum ar fi cooperarea transfrontaliera in domeniul criminalitații, siguranța maritima și relațiile privind imigrația și politicile antidrog. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai crescute din ultima perioada, odata cu vizita…

- Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, va ateriza in scurt timp la Taipei, in cadrul unei vizite din turneul ei asiatic, potrivit BBC. Vizita nu figura in programul oficial, dar informațiile despre iminența ei a starnit reacții de protest vehemente la Beijing, care vede in asta o recunoaște…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca vizita in Taiwan a lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care pare a fi iminenta, este o „provocare”, Moscova subliniind ca sustine pozitia Chinei. Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan este o „provocare” si are rolul de a exercita…

- Veștile, inca neconfirmate oficial, privind o posibila vizita a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, au infuriat Beijingul, care a lansat mai multe amenințari la adresa SUA și a Taipeiului.Nancy Pelosi a inceput luni la Singapore o serie de vizite in Asia, fara sa precizeze…

- China a emis avertismente private severe catre administrația Biden cu privire la posibila vizita in Taiwan in luna august a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, relateaza sambata Financial Times (FT), potrivit Reuters . Articolul FT citeaza șase persoane familiare cu avertismentele…

- Pe masura ce ostilitatea Chinei se intensifica, un oficial taiwanez de top avertizeaza ca racheta supersonica de croaziera Yun Feng poate atinge Beijingul. You Si Kun, presedintele Adunarii Legislative din Taiwan, sau Yuan, a tinut un discurs la Taiwan Overseas Network, unde a declarat ca racheta supersonica…