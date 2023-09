Statele Unite se pregătesc de ”shutdown”, cu câteva ore înainte de paralizia bugetară Prima economie a lumii urmeaza sa incetineasca duminica, mai putin daca are loc un acord de ultim moment, extrem de improbabil, iar 1,5 milioane de functionari urmeaza sa fie privati de salarii, traficul aerian sa fie perturbat si vizitatorii parcurilor nationale sa gaseasca porti inchise. Motivul este ca niciuna dintre cele doua Camere ale Congresului, nici Senatul, controlat de democrati, si nici Camera Reprezentantilor, controlata de catre republicani, nu au reusit sa adopte o lege a finantelor prin care sa prelungeasca bugetul statului federal, care expira la miezul noptii de sambata spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

