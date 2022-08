Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii taiwanezi au declarat ca avioanele și navele de razboi chineze au simulat sambata un atac asupra insulei, ca parte a represaliilor Beijingului pentru vizita in aceasta țara a președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, scrie Reuters. Vizita a dus și la oprirea discuțiilor…

- Mesaj de ultim moment al șefei Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, catre China, dupa recenta vizita in Taiwan, care a iscat furie la Beijing. Statele Unite „nu vor permite” Chinei sa izoleze Taiwanul, a afirmat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, potrivit france24.com.…

- Statele Unite ''nu vor permite'' Chinei sa izoleze Taiwanul, a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in cursul unei conferinte de presa la Tokyo, dupa o vizita in Taiwan care a provocat furia Chinei, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a calificat vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan drept o "farsa completa" si afirma ca cei care ofenseaza China vor fi pedepsiti. In acelasi timp, Taiwanul se asteapta la o intensificare a "razboiului psihologic”,…

- Zborul care a dus-o marti pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taiwan, a fost cel mai urmarit din istoria Flightradar24, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor, transmite AFP. "In momentul aterizarii in Taipei, (zborul) SPAR19 era urmarit de peste 708.000 de oameni din…

- Ministerul chinez de Externe condamna ferm, marti, vizita presedintei Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi in Taiwan, relateaza AFP si CGTN. Presedinta Camerei Reprezentantilor Statelor Unite a sosit pe insula marti seara (ora locala), in pofida unor amenintari cu represalii ale Chinei. Aceasta…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi a sosit in Taiwan marti seara (ora locala), devenind astfel oficialul american de cel mai inalt rang care viziteaza aceasta insula revendicata de China in ultimii 25 de ani, relateaza The Associated Press. Vizita lui Pelosi amplifica si mai…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor Statelor Unite, Nancy Pelosi, a confirmat, duminica, ca se afla in drum spre Asia, fara a mentiona o posibila etapa in Taiwan, care ar putea inrautati si mai mult relatiile dintre China si Statele Unite, relateaza France Presse, scrie Agerpres. Fii la curent…