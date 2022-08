Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a deschis focul asupra unui autobuz, in apropierea orașului vechi, la Ierusalimului, ranind opt israelieni, intr-un presupus atac palestinian, au declarat poliția și medicii, citați de The Guardian.Doua dintre victime sunt in stare grava, o femeie insarcinata cu rani abdominale și…

- Militanții palestinieni au lansat rachete spre Ierusalim, fara a face victime, in timp ce Israelul a intensificat loviturile aeriene in Fașia Gaza. Rachete palestiniene au fost lansate spre Ierusalim duminica (7 august), semnaland o noua amploare și hotarare, in timp ce Israelul a continuat atacurile…

- Armata israeliana a ordonat marti inchiderea mai multor rute de-a lungul frontierei cu Fasia Gaza, de teama unor atacuri dinspre enclava palestiniana dupa presupusa arestare a unui lider al miscarii Jihadul Islamic in Cisiordania, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat duminica o noua doctrina navala ce prezinta Statele Unite ca principal rival al Rusiei si stabileste ambitiile maritime globale ale Rusiei pentru zone cruciale precum Arctica si in Marea Neagra, relateaza Reuters.

- Autoritatea palestiniana a trimis americanilor spre expertiza glontul care a ucis-o in luna mai pe jurnalista americano-palestiniana Shireen Abu Akleh, a declarat sambata seara procurorul-sef palestinian Akram Al-Khatib pentru AFP. Al-Khatib a mentionat ca glontul fatal pentru Shireen Abu Akleh, ucisa…

- Armata israeliana a intreprins sambata lovituri aeriene asupra unor pozitii ale miscarii palestiniene Hamas in Fasia Gaza, ca riposta dupa ce a fost interceptat un tir de racheta dinspre acest teritoriu, informeaza AFP, care citeaza un comunicat militar, potrivit Agerpres.Inainte de zorii zilei, "miscarea…

- Razboiul declansat de Rusia macina estul Europei de peste 100 de zile, iar spatiul aerian al Ucrainei, brazdat de rachete, precum si zonele din jurul tarii invadate au devenit adevarate tinte ale bombardamentelor. Civilii se tem pentru viata lor, motiv pentru care ambasadorul ucrainean din Israel le…

- Arheologii israelieni au descoperit in Cisiordania o moneda de argint cu o vechime de aproximativ 1.900 de ani, a anuntat Universitatea Bar-Ilan (BIU) din centrul Israelului. Moneda a fost gasita de un grup de oameni de stiinta de la BIU si de la Universitatea Ebraica din Ierusalim pe malul estic al…