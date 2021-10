Statele Unite se confruntă cu o inflație record în ultimii 30 de ani Inflația a crescut in septembrie in cel mai rapid ritm din ultimii 30 de ani, in ciuda scaderii veniturilor personale, a anunțat Departamentul pentru Comerț al SUA, citat de CNBC. Inflația a crescut cu 0,3% in cursul lunii, ceea ce a dus creșterea anuala la 4,4%, cel mai rapid ritm din ianuarie 1991. Excluzand costurile cu alimentele și energia, inflația a crescut cu 0,2% pentru luna respectiva, in conformitate cu estimarea Dow Jones, și cu 3,6% pentru perioada de 12 luni, neschimbat fața de august, dar cel mai ridicat nivel din mai 1991. Saltul inflației a venit in condițiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a crescut in septembrie in cel mai rapid ritm din ultimii 30 de ani, in ciuda scaderii veniturilor personale, a anunțat Departamentul pentru Comerț al SUA, citat de CNBC. Inflația a crescut cu 0,3%...

- Creșterea prețurilor la energie, combinata cu incetinirea așteptata a economiei, a reinviat conceptul de stagflație, care descrie o situație in care accelerarea prețurilor (inflația) este concomitenta cu o creștere slaba și un șomaj ridicat (stagnare). Inflația a revenit cu adevarat. In septembrie,…

- Cheltuielile de consum din SUA au crescut in august, dar cheltuielile ajustate la inflatie din luna anterioara au fost asteptarile initiale, consolidand asteptarile ca avansul economic a incetinit in trimestrul al treilea, pe fondul numarului mai mare de infectii cu noul coronavirus, transmite Reuters.…

- Raportul publicat vineri de Departamentul pentru Comert, care arata ca inflatia s-a mentinut ridicata in august, semnaleaza riscul ca cheltuielile de consum sa fi stagnat in trimestrul al treilea, chiar daca au fost mai mari in spetembrie. La calculul PIB este luata in calcul inflatia ajustata sau asa-numitele…

- Statele Unite vor primi 125.000 de refugiati in 2022, un numar dublu fata de anul in curs, pentru 'a raspunde necesitatilor provocate de crizele umanitare din lume', a anuntat luni Departamentul de Stat de la Washington, transmite AFP, citeaza AGERPRES. Presedintele Joe Biden a creat o mica polemica…

- Primarul Bill de Blasio a declarat „urgenta de inundatii” in orasul New York, miercuri noapte. Metroul s-a inchis, iar rutele feroviare si aeriene dinspre New York si New Jersey sunt suspendate. Ploile puternice au urmat dupa uraganul Ida. New York se confrunta cu inundatii record, conform…

- Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii, a facit declaratia in timp ce armata americana restrang evacuarea cetatenilor americani si a afganilor vulnerabili si isi retragt trupele de pe aeroportul din Kabul inainte de termenul din 31 august stabilit de presedintele Joe Biden. Mujahid…

- Actiunile au atins miercuri niveluri record la nivel global, dupa date sub asteptari referitoare la cresterea preturilor de consum din Statele Unite in luna iulie, care au atenuat temerile ca Rezerva Federala (Fed) va semnala foarte curand o reducere a achizitiilor de obligatiuni pentru stimularea…