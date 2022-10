Statele Unite salută succesul "semnificativ" al Ucrainei în cucerirea oraşului strategic Liman Sambata, secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a salutat cucerirea a bastionului strategic Liman din estul Ucrainei, de catre ucraineni, de la fortele ruse, afirmand ca acesta este un succes incurajator pe front, ce va crea noi dileme pentru armata rusa, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

