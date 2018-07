Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite sambata ca in discutiile despre programul nuclear al Phenianului fac cereri „ca de gangster”, in contradictie cu spusele Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, care, proaspat intors din Coreea de Nord, a declarat ca Phenianul a facut progrese in chestiuni cheie,…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite sambata ca in discutiile despre programul nuclear al Phenianului face cereri „ca de gangster”, in contradictie spusele Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, care proaspat intors din Coreea de Nord de declarat ca acestia din urma au facut progrese in chestiuni…

- Oficialul, care a vorbit cu un grup restrans de jurnalisti inaintea unui turneu in Asia in aceasta saptamana a secretarului apararii Jim Mattis, nu a precizat detaliile, dar a sugerat ca acest calendar va fi suficient de rapid pentru a clarifica nivelul de angajament al Phenianului, potrivit Agerpres.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a apreciat ca summitul istoric din Singapore intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un reprezinta o ''etapa importanta'' in denuclearizarea Peninsulei Coreea, informeaza AFP. Intr-un comunicat, Guterres a…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. SUA i-au cerut Coreei de Nord sa expedieze o serie de focoase nucleare și rachete balistice intercontinentale în afara țarii în decursul unei jumatați de an, potrivit ziarului japonez Asahi Shimbun. © REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool via ReutersIn…

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Administratia de la Phenian a reluat tonul virulent la adresa Washingtonului, denuntand "presiunile si amenintarile" presedintelui SUA, Donald Trump, care risca sa afecteze imbunatatirea relatiilor dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Un oficial din cadrul Ministerului nord-coreean…