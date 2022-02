Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a filmat din nou pe strazile Kievului, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale sambata dimineața. Zelenski a transmis un mesaj video, sambata dimineata, pe Twitter, prin care transmite incredere, putere, si cere oamenilor sa nu creada stirile…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Razboiul din Ucraina continua. SUA s-au oferit sa ajute la evacuarea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a scapa de amenintarile la adresa vietii sale, dar pana acum acesta a refuzat sa plece, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Razboiul de la granita Romaniei intra…

- SUA s-au oferit sa ajute la evacuarea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a scapa de amenintarile la adresa vietii sale, dar pana acum acesta a refuzat sa plece, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ruse au cucerit un aeroport militar situat in apropiere de Kiev, a recunoscut joi, 24 februarie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a promis ca aeroportul va fi recucerit, transmit AFP si Reuters.Potrivit sefului statului ucrainean, care s a exprimat intr o interventie video, aeroportul…

- Pe fondul tensiunilor și temerilor din ce in ce mai mari cu privire la o invadare iminenta a Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit un moment neașteptat de umor, scrie The Guardian.

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP.

- Joe Biden ii va telefona duminica presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa ce, saptamana aceasta, l-a avertizat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, impotriva oricarei tentative de invazie a acestei tari, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP. Presedintele "va reafirma sprijinul…