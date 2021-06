Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite revin pe scena mondiala si vor reactiona in cazul in care Rusia continua actiunile negative, a declarat presedintele american, Joseph Biden, aflat in vizita in Marea Britanie pentru summitul Grup...

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Regatul Unit, unde va participa la summit-ul G7, prima etapa a unui turneu european in cadrul caruia va lua parte la summit-ul NATO și se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin. El a spus ca Statele Unite s-au intors pe scena internationala.…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat miercuri ca Statele Unite s-au intors (pe scena internationala), in prima zi a unui turneu european ce include si o intalnire cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. "Statele Unite au revenit!" le-a spus presedintele Biden membrilor…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. „Decretul guvernului privind denunțarea de catre Rusia a memorandumului ”teritorii deschise” va fi emis in curand, nu va pot spune exact cand. Exista și alte lucruri pe care le comunicam americanilor dincolo de ușile inchise”, le-a declarat miercuri reporterilor viceministrul…