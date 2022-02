Statele Unite retrag o parte a personalului său diplomatic din Ucraina Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.



"Astazi, Departamentul de Stat a ordonat angajaților americani neesențiali de la ambasada sa plece din cauza informațiilor continue privind o consolidare militara rusa la granița cu Ucraina, indicând o potențiala acțiune militara semnificativa", a transmis ambasada.



Departamentul a precizat ca personalul de baza…

Sursa articol: hotnews.ro

