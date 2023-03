Statele Unite pregătesc accelerat Ucraina pentru o contraofensivă de primăvară Armata americana transfera rapid echipamente pe campul de lupta și antreneaza trupele ucrainene pentru o ofensiva majora impotriva Rusiei, care este așteptata la sfarșitul primaverii. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri, dupa o intalnire a grupului multinațional de contact in domeniul apararii din Ucraina, ca „Ucraina nu poate pierde timpul”. „Trebuie sa ne indeplinim rapid și pe deplin promisiunile”, a spus Austin. „Aceasta include livrarea vehiculelor noastre blindate pe campul de lupta și asigurarea faptului ca soldații ucraineni primesc instruirea, piesele de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul digital", testat pe teritoriul Ucrainei. La inceputul razboiului din Ucraina, armata rusa avea un avantaj net. Potrivit raportului „The Military Balance" al Institutului International de Studii Strategice, in 2021 Rusia investise in aparare 45,8 miliarde de dolari, fata de cele 4,7 miliarde…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- In februarie anul trecut, cand presedintele Putin a anuntat invazia Ucrainei printr-un discurs televizat infiorator, Kremlinul era atat de increzator in succesul sau incat primul val de trupe rusesti a primit ordin sa impacheteze uniforme speciale pentru o parada a victoriei la Kiev. Nu a durat mult…

- In timp ce secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a insistat ca SUA nu vad semne iminente de „atac aerian masiv”, se spune ca acesta a subliniat amenințarea reprezentata de forța aeriana semnificativa a Rusiei in cadrul unei intalniri cu aliații NATO, transmite news.sky.com. , citat de G4Media Vestea…

- Kremlinul dorește sa demonstreze ca forțele sale pot recaștiga inițiativa dupa luni de retragere, facand presiuni asupra Kievului și a aliaților sai pentru a accepta un fel de armistițiu care sa permita Rusiei sa pastreze controlul asupra teritoriului pe care il ocupa acum, dupa cum au descris atmosfera…

- Oficialii occidentali din domeniul apararii se intalnesc vineri in Germania pentru a stabili ce noi arme vor trimite Ucrainei, in perspectiva unei escaladari a conflictului in aceasta primavara. Sub presiunea aliaților, Germania trebuie sa decida daca va da unda verde livrarii tancurilor de lupta pe…

- Vladimir Putin a declarat sambata ca țara sa nu va ceda niciodata in fața incercarilor Occidentului de a folosi Ucraina ca instrument pentru a distruge Rusia, potrivit Reuters. Intr-un mesaj video de Anul Nou difuzat de televiziunea de stat, Putin a pretins ca Rusia lupta in Ucraina pentru a-și proteja…

- Statele Unite planuiesc sa trimita Ucrainei echipamente electronice care pot transforma munițiile aeriene nedirijate in „bombe inteligente”, care ofera un grad inalt de precizie de țintire, potrivit mai multor oficiali americani, potrivit CNN. Decizia de a expedia kiturile in Ucraina, raportata pentru…