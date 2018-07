Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai expuse valute la o eventuala agravare a razboiului comercial dintre Statele Unite si China sunt francul elvetian si monedele tarilor scandinave, sunt de parere analistii Danske Bank. Dintre valutele cele mai...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa.

- In primele patru luni ale acestui an, deficitul comercial al Statelor Unite cu China a ajuns la aproximativ 119 miliarde de dolari, mai mult decat intreg deficitul inregistrat cu China in 2002, arata datele Biroului de Statistica american. In luna ianuarie, deficitul comercial a fost de…

- "Daca statele Unite adopta masuri protecționiste care vor afecta interesele chinezești, vom reacționa imediat și vom lua masurile necesare pentru a proteja ferm drepturile și interesele noastre legitime", a afirmat Geng Shuang, purtator de cuvant al diplomației chineze, intr-o conferința de presa. …

- Washingtonul a impus , incepand de la 1 iunie, taxe pentru importurile de aluminiu si otel din Uniunea Europeana, Canada si Mexic, incheind o perioada de doua luni in care aceste state au fost exceptate de la astfel de masuri. Intreg comertul transatlantic este amenintat, piata europeana ar putea fi…

- Statele Unite au instituit taxe vamale impotriva aliatilor lor din UE, ai Canadei si Mexicului, care au inceput sa riposteze, precipitand economia mondiala in pragul unui razboi comercial. Noile reguli, respectiv tarife...

- Richard Grenell, ambasadorul Statelor Unite in Germania, a declarat ca nu exista pericolul izbucnirii unui razboi comercial intre Uniunea Europeana și Statele Unite, pe fondul deciziei Washingtonului de a crește tarifele la importurile de oțel și aluminiu, relateaza Deutsch Welle, potrivit Mediafax.”Nu…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va lupta cu Uniunea Europeana in ceea ce priveste acordurile comerciale, spunand despre UE ca „suna atat de bine“ dar a fost „formata pentru a profita de Statele Unite“, informeaza TheTimes.co.uk.