Statele Unite, paralizate de o furtună-monstru Furtuna teribila care deja a provocat victime in SUA, a continuat joi sa-si faca simtita prezenta in Campia de Nord si in zona superioara a Midwest-ului, aducand ninsori abundente, ploi inghetate si rafale puternice de vant si lasand sute de mii de oameni fara curent electric, in timp ce sute de zboruri au ramas blocate la sol, relateaza Reuters, citat de news.ro.

