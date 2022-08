Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a anunțat astazi o finanțare suplimentara de 4,5 miliarde de dolari pentru Ucraina in cadrul proiectului PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine), care are ca scop sa ajute guvernul ucrainean sa faca fața nevoilor urgente generate de razboiul in…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor financiar suplimentar, in valoare de 4,5 miliarde de dolari, care aduce astfel la 8,5 miliarde de dolari asistenta financiara pe care Washingtonul a acordat-o Kievului pentru acoperirea nevoilor bugetare de cand a inceput, in februarie, agresiunea Rusiei impotriva…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor financiar suplimentar, in valoare de 4,5 miliarde de dolari, care aduce astfel la 8,5 miliarde de dolari asistenta financiara pe care Washingtonul a acordat-o Kievului pentru acoperirea nevoilor bugetare de cand a inceput, in februarie, agresiunea Rusiei impotriva…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor financiar suplimentar, in valoare de 4,5 miliarde de dolari, care aduce astfel la 8,5 miliarde de dolari asistenta financiara pe care Washingtonul a acordat-o Kievului pentru acoperirea nevoilor bugetare de cand a inceput, in februarie, agresiunea Rusiei impotriva…

- Trezoreria SUA a decis, miercuri, transferarea a 1.3 miliarde de dolari pentru ajutor economic pe care il va acorda Ucrainei. Este o prima parte dintr-un sprijin in valoare de 7.5 miliarde de dolari pe care administratia Biden l-a promis presedintelui Zelenski, in luna mai.

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat Legea H. R. 7691 privind alocarea Ucrainei a unui ajutor in valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Acest lucru este menționat intr-un mesaj publicat pe site-ul Casei Albe, scrie russian.rt.com . Anterior, Senatul SUA a hotarit sa aloce ajutor suplimentara…

- Liderii finanțelor din grupul celor mai mari șapte economii (G7) din lume au cazut de acord sa ajute Ucraina cu 18,4 miliarde de dolari și au spus ca sunt pregatiți sa sprijine Kievul și „sa faca mai mult daca este nevoie”, potrivit unui proiect de comunicat de presa consultat de Reuters.

- Camera Reprezentanților a aprobat marți, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, in timp ce legislatorii au intarit cererea inițiala a președintelui Joe Biden, semnaland un angajament bipartizan sporit pentru a contracara invazia sangeroasa a președintelui rus…