- Administratia Biden reia controversatul program al lui Donald Trump, care ii obliga pe solicitantii de azil sa astepte in Mexic audierile pentru imigratie, pentru a respecta un ordin judecatoresc in acest sens, au declarat joi oficiali americani si mexicani, transmite Reuters.

- Administratia Biden se pregateste sa reia in noiembrie programul pentru imigratie ”Remain in Mexico” al lui Donald Trump, care a obligat solicitantii de azil sa astepte in Mexic audierile din Statele Unite, dupa ce un tribunal federal a considerat ca oprirea programului este nejustificata, potrivit…

- IBM a anuntat joi, 7 octombrie, ca va impune tuturor angajatilor din Statele Unite sa se vaccineze impotriva Covid-19 pana pe 8 decembrie, iar in caz contrar ii va suspenda fara plata, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro.Masura survine in urma anunțului de luna trecuta al presedintelui Joe…

- Senatori democrati si republicani americani i-au solicitat marti presedintelui Joe Biden sa expulzeze 300 de diplomati rusi din Statele Unite daca Moscova nu emite mai multe vize pentru americani pentru a reprezenta Washingtonul in Rusia, relateaza Reuters. Sugestia liderilor comisiilor de…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Administrația Biden a avertizat luni despre riscul unei „crize financiare istorice” daca nu se ajunge rapid la un acord cu opoziția republicana privind plafonul datoriilor, ceea ce ar împiedica Statele Unite sa își onoreze angajamentele financiare de la jumatatea lunii octombrie,…

- Guvernul SUA a salutat joi „cooperarea” și „flexibilitatea” talibanilor cu ocazia primului zbor de evacuare din Kabul de la retragerea Statelor Unite din Afganistan la sfârșitul lunii august, relateaza AFP. "Talibanii au dat dovada de cooperare pentru a face posibila…