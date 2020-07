Statele Unite: O veveriţă a fost testată pozitiv pentru ciuma bubonică O veverita din Colorado a fost pozitiva pentru ciuma bubonica, marcând primul caz de ciuma din acest an, potrivit unui comunicat al departamentului de sanatate publica, scrie CNN, preluata de Mediafax.

Ciuma bubonica este o boala veche de secole si este responsabila pentru cea mai mortala pandemie din istoria umanitatii. Se estimeaza ca 50 de milioane de oameni au murit în Europa în timpul pandemiei din Evul Mediu.

Autoritatile din Colorado au emis o atentionare sanitara si avertizeaza publicul ca aceasta boala poate infecta atât oamenii, cât si animalele, daca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

