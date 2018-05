Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Ministerul de Externe de la Caracas a denuntat "politicile dominatoare" ale "regimului Donald Trump", dupa ce Mike Pompeo, secretarul american de Stat, l-a catalogat drept "dictator" pe Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data in public la un "dialog" cu Statele Unite in timp ce se precizeaza un summit intre presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, scrie AFP. Foto: (c) KCNA/via…

- Statele Unite ale Americii au in vedere masuri suplimentare impotriva activitatilor Rusiei, masuri ce vor include o serie de actiuni pentru a asigura protectia alegerilor din noiembrie pentru Congresul SUA impotriva unui amestec al Moscovei, a indicat miercuri directorul Serviciilor Nationale de…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters.Purtatoarea de cuvant al…

- Coreea de Sud nu poate recunoaste Coreea de Nord ca fiind un stat nuclear, iar discutiile despre dezarmarea nucleara si cele despre imbunatatirea relatiilor inter-coreene ar trebui sa mearga mana in mana, a spus purtatorul de cuvant al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in vineri, scrie Reuters.…