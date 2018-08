Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat ca autoritațile de la Ankara pot pune „instant” punct disputei cu Statele Unite daca il elibereaza pe pastorul american Andrew Brunson, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Guvernul Statelor Unite nu discuta o eventuala recunoastere a revendicarii israeliene privind inaltimile Golan, a declarat agentiei Reuters consilierul national pentru securitatea SUA, John Bolton, aflat in vizita in Israel, scrie Agerpres.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat ca autoritatile de la Ankara pot pune „instant” punct disputei cu Statele Unite daca il elibereaza pe pastorul american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- Guvernul Statelor Unite nu discuta o eventuala recunoastere a revendicarii israeliene privind inaltimile Golan, a declarat agentiei Reuters consilierul national pentru securitatea SUA, John Bolton, aflat in vizita in Israel, conform Agerpres. Israelul a ocupat o mare parte din Golan in razboiul…

- Tel Aviv, 22 aug /Agerpres/ - Guvernul Statelor Unite nu discuta o eventuala recunoastere a revendicarii israeliene privind inaltimile Golan, a declarat agentiei Reuters consilierul national pentru securitatea SUA, John Bolton, aflat in vizita in Israel. Israelul a ocupat o mare parte…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, s-a intalnit luni cu o delegație condusa de ambasadorul Turciei in Statele Unite pentru a discuta despre reținerea pastorului american Andrew Brunson, au transmis reprezentanții Casei Albe, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, s-a intalnit luni cu o delegatie condusa de ambasadorul Turciei in Statele Unite pentru a discuta despre retinerea pastorului american Andrew Brunson, au transmis reprezentantii Casei Albe, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.