MAE: Grup de cetateni romani din Israel, repatriat

Un numar de 115 cetateni romani aflati in atentia Celulei de Criza sau in evidentele Ambasadei Romaniei la Tel Aviv au revenit in tara, in cursul zilei de 8 octombrie 2023, cu o cursa operata de o companie aeriana privata.Potrivit MAE, referitor la deteriorarea situatiei de securitate din Statul Israel… [citeste mai departe]