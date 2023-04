Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise vineri de o puternica tornada care a maturat statul Arkansas, din sudul Statelor Unite, in timp ce prabusirea partiala, din cauza furtunilor puternice, a unui teatru aflat mai la nord s a soldat cu cel putin un mort si 28 de raniti, au anuntat autoritatile, potrivit…

- Cel puțin șase persoane au murit și mai multe au fost ranite, in urma unui atac armat, intr-o școala creștina privata, din Statele Unite. Atacul a avut loc, in decursul dimineții, in statul Tennessee. Trei dintre victimele decedate sunt copii.

- Cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite, marti noapte, in Grecia, in coliziunea unui convoi de marfa si a unui tren de pasageri care efectua o cursa intre Atena si Salonic, au anuntat miercuri pompierii, relateaza AFP citat de Agerpres.ro "Treizeci si doi de pasageri au fost gasiti morti,…

- Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii. Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri […] The…

- Bilantul victimelor cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria a crescut la cel putin 7.726 de morti, transmite CNN. Intr-o actualizare, vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat ca cel putin 5.894 de persoane au murit acum si 34.810 au fost ranite in Turcia. In Siria, au fost raportati…

- Cel putin 1.712 persoane si-au pierdut viata si mii au fost ranite in Siria dupa cutremurele si replicile din Turcia vecina, informeaza marti autoritatile si salvatorii, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Agentia de stiri siriana SANA a relatat ca 812 persoane au murit si 1.449 au fost ranite in…

- Unul dintre fiii fostului mare traficant de droguri El Chapo a fost arestat, eveniment care a dus la haos și violențe exreme intr-o localitate din Mexic. Cel puțin trei polițiști au murit și zeci de persoane au fost ranite dupa ce membri cartelului din Sinaloa au lansat mai multe atacuri.

- Cel putin 14 persoane, dintre care zece gardieni, au murit duminica intr-un atac armat asupra unei inchisori din Ciudad Juarez, la granita cu Statele Unite, in timpul caruia au evadat cel putin 24 de detinuti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Atacul a avut loc in dimineata zilei de duminica cand…