Statele Unite vor accepta in anul fiscal 2019 maximum 30.000 de refugiati, a anuntat luni secretarul de stat Mike Pompeo, citat de Reuters. Plafonul pentru anul curent este de 45.000.



"Am propus stramutarea a 30.000 de refugiati conform noului plafon, precum si procesarea a peste 280.000 de solicitanti de azil", a declarat seful diplomatiei americane. "Aceste numere mari continua istoricul indelungat al Statelor Unite ca tara cea mai generoasa din lume in privinta imigratiei si asistentei pe baza de protectie", a afirmat el.



Reuters mentioneaza ca limita maxima a numarului…