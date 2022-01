Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istorie, SUA au devenit luna trecuta cel mai mare exportator mondial de gaze lichefiate, in conditiile in care au explodat livrarile spre Europa, transmite Bloomberg. In luna decembrie 2021, livrarile de gaze lichefiate de la facilitatile americane le-au depasit pe cele…

- Ce se va intampla cu FACTURILE la energie din aprilie 2022. Creștere cu 30% la prețul gazelor pe piața europeana Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire…

- Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor. Autoritatea de reglementare a stabilit pretul gazului in ianuarie la 133,4 leva (77,60 dolari) pe MWh inainte de costurile de transport si taxe, de…

- Pretul de referinta la gaze naturale in Europa si-a continuat marti scaderea, inregistrand cea mai indelungata perioada de declin din ultimul an, pe masura ce se inmultesc livrarile de gaze lichefiate din SUA, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gaze naturale…

- Prețul gazelor naturale la bursele din Europa s-a prabușit vineri, dupa ce Rusia a alocat, in ultimul moment, mai mult spațiu in conducte pentru livrarea de gaze din Rusia in Germania prin Polonia, informeaza Bloomberg.

- Aleksandr Lukașenko continua sa amenințe Europa. Luni, 13 decembrie, el a amenințat restul Europei cu intreruperea tranzitului gazelor naturale prin Belarus spre Europa, cu riscul a noi sancțiuni europene. Se pare, insa, ca Rusia nu a aprobat amenințarea lui Lukașenko și imediat președinția rusa a reacționat,…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat in cadrul unei emisiuni la un post TV din Serbia ca, deși in Europa exista un deficit de gaze naturale se dorește oricum ca Rusia sa fie limitata in privința livrarilor de gaze naturale pe piața europeana.