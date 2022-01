Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au autorizat solicitarea țarilor baltice de a trimite arme de fabricație americana în Ucraina, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, a declarat joi un oficial american, potrivit AFP. SUA "accelereaza transferurile autorizate de echipamente de origine americana…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme produse in SUA, au declarat pentru Reuters trei surse informate, intr-un context in care presedintele american Joe Biden a sugerat ca Rusia ar putea lansa o agresiune asupra…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…