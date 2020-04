Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a lovit in plin și in toate sporturile din Statele Unite ale Americii, care au fost nevoite sa-și intrerupa competițiile.Cea mai afectata a fost Federația Americana de Rugby, care și-a declarat, luni, falimentul!Motivul il reprezinta ”constrangerile financiare insurmontabile” de…

- In timp ce mass media numara constiincios numarul de infectii si numarul de decese de pe glob atribuite epidemiei de coronavirus apar tot mai des si analize privind impactul geopolitic al acesteia. Cu trimitere evidenta la competitia dintre Statele Unite si China, la o posibila reconfigurare a unor…

- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii constata o accelerare ingrijoratoare a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite ale Americii. Astfel, SUA ar putea deveni noul epicentru al pandemiei, a declarat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, potrivit Agerpres . „Vedem…

- Ziarul Unirea OMS: Statele Unite au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, dupa o foarte mare accelerare a numarului de infectari cu noul coronavirus Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a constatat o foarte mare accelerare a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite,…

- Ciresii au inflorit si, in pofida avertizarilor legate de noul coronavirus, japonezii au iesit in numar mare in aer liber pentru a admira spectacolul uluitor oferit de florile albe si roz ale acestor arbori, multi dintre acestia participand chiar la traditionalul picnic organizat cu aceasta ocazie,…

- Coalitia internationala condusa de Statele Unite in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI) si-a suspendat misiunea de formare a trupelor irakiene din cauza pandemiei noului coronavirus, a anuntat un reprezentant de rang inalt militar al coalitiei, relateaza Reuters.