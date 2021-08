Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite i-au sfatuit pe cetatenii americani aflati in Afganistan sa evite sambata deplasarile spre aeroportul din Kabul, unde mii de persoane s-au strans incercand sa fuga dupa ce talibanii au preluat controlul in tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres. 'Din cauza amenintarilor potentiale…

- Statele Unite sunt pregatite sa isi mentina prezenta diplomatica pe aeroportul din Kabul dupa termenul limita de retragere stabilit la 31 august, in cazul in care conditiile permit acest lucru, a declarat marti Departamentul de Stat american, relateaza AFP. "Daca (situatia) este sigura si…

- Președintele Joe Biden susține luni la Casa Alba un discurs în care se adreseaza americanilor despre situația dezastruoasa din Afganistan dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluând controlul total asupra țarii.Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a exprimat regret, luni, pentru situatia din Afganistan, in contextul in care insurgentii talibani s-au instalat la Kabul, liderul de la Berlin notand ca decizia retragerii trupelor americane a fost luata "din ratiuni de politica interna" din Statele Unite.…

- Talibanii au preluat controlul asupra Palatului prezidential din Kabul, au declarat pentru Reuters doi inalti comandanti ai insurgentilor prezenti in capitala afgana, dupa plecarea presedintelui Ashraf Ghani din tara. Nu exista insa o confirmare din partea guvernului afgan in aceasta privinta. Reuters…

- Patru persoane au fost ucise si alte 20 ranite in atacul de la Kabul de marti seara, au declarat pentru AFP doi oficiali de securitate afgani sub protectia anonimatului, transmite AFP. Capitala afgana a fost zguduita marti seara de cel putin doua explozii puternice, la un interval de aproximativ doua…