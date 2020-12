Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite la Bagdad a decis sa-si retraga o parte din personal din motive de securitate, in contextul in care interesele americane din Irak au fost vizate de o serie de atacuri cu rachete in ultimele luni, potrivit informatiilor furnizate AFP de oficiali irakieni. "Este o retragere minora…

- Statele Unite raman țara cea mai indoliata din lume din cauza uriașului bilanț al deceselor cauzate de coronavirus. Vineri seara, potrivit Universitații Hopkins, numarul diagnosticatilor cu Covid-19 inregistrați in ultimele 24 de ore era de peste 127.000. Bilanțul total al contaminatilor din Statele…

- Numarul persoanelor care au fost testate pozitiv pentru coronavirus in Statele Unite a depasit pregul de noua milioane. Universitatea Johns Hopkins, care colecteaza datele din intreaga lume, a declarat joi ca Statele Unite au depasit recordul pentru cea mai mare crestere a numarului de cazuri intr-o…

- Ieri, Secretarul Apararii al S.U.A., Dr. Mark Esper si Ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Nicolae Ciuca, au semnat o "Foaie de parcurs privind cooperarea in domeniul apararii" pe o perioada de 10 ani. Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman, prezent la ceremonia de semnare, a declarat: "Acest acord…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au decis sa-si reduca efectivele militare din Irak de la 5200 la 3000 de soldati, a anuntat miercuri generalul Kenneth McKenzie, comandantul operatiunilor militare ale Pentagonului in Orientul Mijlociu, informeaza AFP. "Recunoscand marile progrese realizate de fortele…

